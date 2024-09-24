Россия планирует значительно увеличить военные расходы в 2025 году, выделив на эту статью бюджета 13,2 трлн рублей ($142 млрд), пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Издание получило доступ к трехлетнему госбюджету РФ и выяснило, что военные расходы в 2025 году должны увеличиться почти на 3 трлн рублей ($32 млрд). В 2024 году на военные расходы было выделено 10,4 трлн рублей ($106 млрд). То есть оборонный бюджет вырастет более чем на 25% в следующем году.

Как подчеркивает Bloomberg, в 2025 году расходы на оборону и внутреннюю безопасность будут составлять почти половину всего бюджета — 40% от общих расходов бюджета РФ. Это рекордный уровень для страны с 1991 года и больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

Вырастут также и секретные статьи расходов в бюджете. По данным издания, они могут составить около $132 млрд в 2025 году по сравнению с $113 млрд в этом году. Большая часть этих средств пойдет на закупку вооружений и продолжение войны против Украины.

В июне издание The Bell со ссылкой на собственную аналитику отметило, что в бюджете 2023 года предполагалось, что к июню 2024-го внешнеполитическая обстановка в стране уже вернется к «нормальной». Минфин закладывал, что военные аппетиты РФ к 2026 году сократятся почти на треть. Однако произошло ровно обратное: война в Украине затягивается, ее скорое завершение кажется маловероятным.

Несмотря на рекордное увеличение, военный бюджет РФ по-прежнему сильно уступает военным расходам США и Китая. Так, в марте администрация Байдена-Харрис представила Конгрессу запрос на бюджет Министерства обороны на 2025 финансовый год в размере $849,8 млрд. То есть в 6 раз больше, чем аналогичные статьи расходов у Москвы. У Китая, по оценкам западных изданий, расходы составляют порядка $700 млрд.