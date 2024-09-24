Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг информацию о том, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты. В своем заявлении на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Иран никогда не поддерживал российское вторжение в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы готовы вести переговоры с европейцами и американцами по поводу войны в Украине. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины», — заявил Пезешкиан. Он отметил, что Иран всегда выступал за мирное решение конфликта.

На пресс-конференции 16 сентября Пезешкиан также опроверг слухи о поставках ракет в Россию. «Возможно, в прошлом такие поставки были, но с тех пор, как я занял пост президента, этого не происходило», — сказал он. Пезешкиан вступил в должность 30 июля 2024 года.

В начале сентября The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Согласно украинским разведданным, Россия получила партию ракет «Фатх-300» с радиусом действия до 110 км. Сообщалось, что российский корабль доставил ракеты в порт Каспийского моря 4 сентября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 10 сентября, что Россия уже получила баллистические ракеты из Ирана и, вероятно, применит их для ударов по Украине в ближайшие недели. По его словам, десятки российских военнослужащих прошли обучение в Иране для использования этих ракетных систем.

В ответ на эти обвинения официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что военное сотрудничество Ирана с Россией не имеет отношения к украинскому кризису. Он опроверг поставки ракет и обучение российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что информация о поставках не всегда соответствует действительности, добавив, что Иран остается важным партнером России в разных областях.