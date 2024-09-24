В Харькове две российские авиабомбы ударили по жилым многоэтажным домам в Киевском и Салтовском районах, сообщил 24 сентября глава города Игорь Терехов. По его словам, пострадали многоквартирные здания, разрушены несколько этажей.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки погибли 3 человека, еще 15 получили ранения. Он также отметил, что под завалами остаются люди. Спасательные работы продолжаются.

По данным мониторинговых пабликов, в момент российской атаки в Харькове прозвучало четыре взрыва. Одно из зданий в Киевском районе сильно повреждено — разрушены квартиры с третьего по восьмой этаж, уточнил Терехов.

Фотографии, распространенные украинскими СМИ, показывают масштабные разрушения в одном из пострадавших домов.

Ситуация в Харькове остается напряженной, спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.