ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган принял Пашиняна
Лидеры Турции и Армении обсудили нормализацию двусторонних отношений и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
Президент Эрдоган принял Пашиняна
Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
24 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно информации, предоставленной Управлением коммуникаций Администрации президента Турции, основными темами обсуждения стали нормализация турецко-армянских отношений и мирные процессы между Арменией и Азербайджаном.

«Турция поддерживает установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией и формирование крепкой дружбы между двумя странами в новую эпоху. Усилия по содействию этому процессу продолжаются», — передает слова турецкого лидера пресс-служба.

Эрдоган также отметил значительный прогресс в нормализации отношений между Турцией и Арменией. «На пути к безусловной нормализации отношений между нашими странами достигнут значительный прогресс», — заявил президент. Он выразил искреннюю поддержку продолжению диалога.

На встрече присутствовали: глава МИД Хакан Фидан, директор Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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