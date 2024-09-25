Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - избрала Валентину Матвиенко своим председателем. Сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.

75-летняя Матвиенко возглавляет Совфед с 2011 года, и это уже ее четвертый срок.

До председательства в Совете Федерации она занимала пост губернатора Санкт-Петербурга

Валентине Матвиенко 75 лет. Она председательствует в Совете Федерации 13 лет - с 2011 года. До этого была губернатором Санкт-Петербурга, начиная с 2003 года.

Согласно российскому законодательству, председатель верхней палаты парламента считается «третьим лицом государства» - после президента и премьер-министра.