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Задержанные в Чечне азербайджанцы вернулись домой
МИД Азербайджана подтвердил возвращение пяти граждан, ранее задержанных в Чечне. Освобождение азербайджанцев стало результатом дипломатических усилий, отметили во внешнеполитическом ведомстве
Задержанные в Чечне азербайджанцы вернулись домой
Баку / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о возвращении трех граждан страны, ранее задержанных в Чечне.

«Как только поступила информация о задержании граждан Азербайджана Ширинова Эльхана Акпер оглы 1975 года рождения, Магеррамова Вугара Назим оглы 1982 года рождения и Рзаева Нихада Тапдыг оглы 2004 года рождения, с целью возвращения наших граждан в нашу страну была немедленно направлена нота в Министерство иностранных дел Российской Федерации, проведены переговоры с МИД России и другими соответствующими органами», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Информацию о возвращении подтвердил отец одного из задержанных Тапдыг Рзаев в интервью изданию «Кавказский узел».

«Мой сын Нихад, брат и двоюродный брат моей супруги Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов, еще двое азербайджанцев благополучно вернулись 21 сентября. [...] Сейчас все они дома», — сказал Рзаев.

По словам Рзаева, задержанных доставили на машинах к границе с Азербайджаном, а не авиарейсом из Грозного, как ожидалось изначально.

16 сентября стало известно, что Азербайджан направил ноту протеста в МИД России, выразив обеспокоенность возможной насильственной отправкой задержанных в зону военных действий на территории Украины.

Этот инцидент происходит на фоне сообщений о том, что Россия активно привлекает мигрантов к участию в боевых действиях в Украине, обещая ускоренное получение гражданства или угрожая его аннуляцией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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