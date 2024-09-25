Россия создала программу по разработке и производству дальнобойных ударных беспилотников в Китае для использования в войне против Украины. С подобным утверждением выступает агентство Reuters со ссылкой на документы и доклад европейской разведки.

ИЭМЗ «Купол», дочерняя компания российского государственного оружейного концерна «Алмаз-Антей», якобы разработала и испытала в Китае новую модель дрона под названием «Гарпия-3» (G3) с помощью местных специалистов. В отчете Министерству обороны России «Купол» сообщил о возможности масштабного производства дронов, включая G3, на заводе в Китае для их использования в «специальной военной операции» в Украине.

Беспилотник G3 способен пролететь около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг. Образцы G3 и некоторых других моделей дронов, изготовленных в Китае, были доставлены в «Купол» в России для дальнейших испытаний, снова с участием китайских экспертов.

«Если вы посмотрите на то, что, как известно, Китай поставлял до сих пор, это были в основном товары двойного назначения - компоненты, субкомпоненты, которые могли использоваться в системах вооружения. Но мы действительно не видели, по крайней мере, в открытых источниках, документально подтвержденных передач целых систем вооружения», — сообщил агентству Reuters Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Белый дом выразил глубокую обеспокоенность сообщением Reuters о программе беспилотников, назвав это примером предоставления китайской компанией летальной помощи подсанкционной российской фирме.

Китай отрицает поставки оружия России для использования в Украине, заявляя о своем нейтралитете. МИД КНР заявил, что не знает о таком проекте и что страна имеет строгие меры контроля над экспортом беспилотников.