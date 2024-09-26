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Израиль отказался прекращать огонь
Ультраправые союзники Нетаньяху выступили против 21-дневного перемирия с Ливаном, предложенного США и Францией. Обстановка на границе остается напряженной
Израиль отказался прекращать огонь
Танк израильской армии перевозится на север страны на фоне продолжающихся приграничных столкновений между «Хезболлой» и Израилем / Фото: Reuters / Others
26 сентября 2024 г.

Радикальные партнеры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ультраправой коалиции отвергли предложения США и Франции о 21-дневном прекращении огня на границе с Ливаном. Это предложение было направлено на то, чтобы дать время для достижения дипломатического решения конфликта.

«Врагу нельзя давать время оправиться от тяжелых ударов и реорганизоваться для продолжения войны через 21 день», — заявил соратник Нетаньяху и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Он настаивает на том, что только капитуляция «Хезболлы» позволит эвакуированным израильтянам вернуться в свои дома.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также отверг идею прекращения огня в Ливане. Он заявил, что Израиль продолжит борьбу с «Хезболлой» до «полной победы и безопасного возвращения жителей северных районов в свои дома».

Сам Нетаньяху, направляясь в Нью-Йорк для выступления в ООН, опроверг сообщения СМИ о том, что согласился на предложение о прекращении огня, и поручил армии продолжать боевые действия.

Тем временем премьер-министр Ливана Наджиб Микати ранее выразил надежду на скорое достижение прекращения огня. Он приветствовал призыв к перемирию, но отметил, что ключом к его реализации является готовность Израиля соблюдать международные резолюции.

Израиль продолжает наносить тяжелые авиаудары по Ливану. За ночь было атаковано около 75 целей «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана, включая склады оружия и пусковые установки. В результате одного из ударов по трехэтажному зданию в ливанском городе Юнин погибли по меньшей мере 23 сирийца, в основном женщины и дети.

«Хезболла» в ответ выпустила около 45 снарядов по западной Галилее, часть из которых была перехвачена, а остальные упали на открытую местность.

Специальный координатор ООН по Ливану Жаннин Хеннис-Плассхарт приветствовала призыв к немедленному 21-дневному прекращению огня, чтобы дать возможность дипломатии добиться успеха.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» привел к перемещению около полумиллиона ливанцев и 70 000 израильтян из приграничных районов. Мировые лидеры выразили обеспокоенность быстрой эскалацией конфликта, который развивается параллельно с войной Израиля в Газе, где, по последним данным, погибло 41,500 палестинцев, преимущественно женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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