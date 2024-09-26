Шиитские группировки Ирака ударили дронами по порту Эйлат в Израиле из солидарности с ливанской «‎Хезболлой»‎. Израильская система ПВО не успела вовремя сбить беспилотники — в итоге дроны взорвались уже в порту, причинив значительный ущерб.

Израильская армия не уточнила масштабы повреждений. Минздрав страны отметил, что в результате удара беспилотника по району порта пострадали два гражданских лица: 68-летний и 28-летний мужчины.

Армия Израиля сообщила, что еще один беспилотник, запущенный в ходе атаки, был перехвачен одним из корветов класса Sa’ar 5 военно-морского флота над Красным морем.

Группировки Ирака призвали к новым атакам на фоне растущей напряженности вокруг сектора Газа и Ливана.

«Силы сопротивления в Ираке в среду атаковали стратегическую цель в Эйлате с помощью дронов», — говорится в заявлении группировок.

Ранее представитель иракского движения «Катаиб Хезболла‎»‎ Абу Али аль-Аскари призвал к началу операций против Израиля в отместку за удары по Бейруту и Газе. Цель ударов, как подчеркнул аль-Аскари, — вынудить Тель-Авив подписать соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец страдания жителей Газы и Ливана.

В последние месяцы иракские группировки заявили о нескольких ударах беспилотников по израильским целям.

«Мы надеемся, что группировки сил сопротивления, которые поддерживают Палестину и Ливан, увеличат количество и масштаб своих операций», — заявил аль-Аскари.

«‎Хезболла»‎ также нарастила географию ударов по Израилю, атаковав 25 сентября Тель-Авив. Представители ливанской группировки уточнили, что ракета «‎Кадир-1»‎, запущенная в сторону города, несла боеголовку весом 500 килограмм. Израильские ПВО успели перехватить ракету уже непосредственно на подлете к Тель-Авиву. Это первый случай за всю историю, когда ливанская ракета пролетела так далеко на территорию Израиля.