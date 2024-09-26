Израиль отправил на юг Газы контейнер с разлагающимися телами 88 палестинцев, убитых во время военного наступления в секторе.

Минздрав Газы отказался хоронить тела до тех пор, пока Тель-Авив не раскроет подробности о личностях погибших и местах, где они были убиты. В министерстве осудили передачу тел 88 палестинцев как «бесчеловечный акт», поскольку израильские военные «‎просто выкинули тела без имен, указания возраста или места убийства»‎.

Потому власти Газы приняли решение вернуть Израилю контейнер с телами погибших жителей сектора, требуя от Тель-Авива провести процедуру опознания и предоставить данные об убитых.

Исмаил ат-Тавабте, возглавляющий правительственное управление СМИ в Газе, заявил, что тела были переданы Израилем в контейнере на юге Газы «без какой-либо координации с палестинской или международной стороной».

«Их передали высокомерно и унизительно, без уважения к достоинству мучеников. Это бесчеловечный акт», — заявил чиновник.

«Правительство решило вернуть тела израильской стороне, пока не будет предоставлена информация и документация, связанная с ними», — добавил он.

Ат-Тавабте осудил действия Израиля как «чудовищное преступление, которое нарушает международное право и гуманитарное право».

«Это не первый раз, когда израильская сторона совершает такие бесчеловечные действия в отношении мучеников», — сказал он, призвав международные организации, включая Красный Крест, подключиться и помочь разрешить ситуацию.

Чиновник также вновь призвал страны мира «оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил свои геноцидные преступления против палестинцев».

Израиль продолжает свое жестокое наступление на Газу. За почти 12 месяцев вторжения в секторе были убиты более 41 500 человек, в основном женщины и дети, и более 96 000 получили ранения. Действия Израиля в Газе стали предметом дела о геноциде в Международном суде ООН.