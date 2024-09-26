Вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кодиров заявил, что Россия должна «заниматься своими делами», комментируя высказывания представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В школе Республики Узбекистан нарушены права ребенка-гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана!», — отметил Кодиров.

«Было бы правильным, если бы они [Россия] занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — добавил представитель парламента.

Эти комментарии появились на фоне видео, распространившегося в СМИ, где ребенка в Ташкенте якобы избили за просьбу вести урок на русском языке. Сейчас это дело находится на контроле детского омбудсмена Сурайё Рахмоновой, сообщили узбекистанские СМИ.

Накануне Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по инциденту, и призвала напоминать общественности о «важности использования русского языка». Она также подчеркнула, что в дружественных отношениях между странами не должно быть места для враждебности на языковой почве.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — сказала Захарова.