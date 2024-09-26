Последняя неделя стала поворотным моментом в длительном противостоянии между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла». Израильские операции нанесли серьезный удар как по самой организации, так и по гражданскому населению Ливана, вызвав опасения возможной эскалации конфликта вплоть до полномасштабной войны.

Израильские силы провели серию мощных ударов, в результате которых серьезно пострадало гражданское население. Взрывы, прогремевшие в пейджерах и рациях членов группировки, привели к гибели десятков людей и ранению тысяч. Среди погибших оказались и члены самой организации. Кроме того, израильские удары по Бейруту привели к гибели двух высокопоставленных командиров «Хезболлы» — Ибрагима Акиля и Ахмеда Вахби, что стало серьезным ударом по руководящей структуре группировки.

Позднее Израиль заявил об атаках на 1600 объектов группы по всей территории Ливана. Результатом этих действий стали сотни погибших и тысячи людей, вынужденных покинуть свои дома. Израильское руководство утверждает, что целью этих операций является обеспечение безопасности северной границы страны, чтобы десятки тысяч израильтян, эвакуированных из-за обстрелов «Хезболлы», смогли вернуться в свои дома. Однако эффективность этой стратегии остается под вопросом.

Чтобы понять текущую ситуацию, важно обратиться к историческому контексту. События 2006 года служат важным прецедентом. Тогда между еврейским государством и ливанской группировкой война началась после того, как «Хезболла» похитила двух израильских солдат во время рейда. Последовавший конфликт привел к гибели более 1100 ливанцев. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла позже признал, что недооценил ответ Израиля, и назвал рейд ошибкой.

Сейчас ситуация развивается по схожему сценарию. «Хезболла» не сумела заставить Израиль прекратить войну в Газе, хотя и стоит признать, что сумела отвлечь часть израильской армии и средств противоракетной обороны на северный фронт. В результате то затихавших, то вновь вспыхивавших трансграничных обстрелов между Израилем и «Хезболлой» примерно полмиллиона ливанцев и около 70 000 израильских граждан были вынуждены покинуть свои дома рядом с границей.

Как пишет The Wall Street Journal, сейчас «Хезболла» стоит перед сложным выбором. У организации есть современное вооружение, включая ракеты дальнего действия, способные поразить цели в глубине израильской территории. Однако использование этого оружия может спровоцировать полномасштабную войну. С другой стороны, сдержанность рискует подорвать репутацию «Хезболлы» как одной из самых грозных сил на Ближнем Востоке.

Внутри самой организации нет единства по поводу дальнейших действий. Некоторые члены считают, что «Хезболла» проявляет излишнюю осторожность и должна ответить на израильские удары немедленно, воспользовавшись гневом в своих рядах и среди ливанского населения. Другие выражают разочарование тем, что Иран, главный союзник и спонсор «Хезболлы», не вмешался более активно для поддержки группировки.

Руководство «Хезболлы», однако, стремится избежать того, что оно считает ловушкой, расставленной Израилем. Оно опасается, что эскалация конфликта может представить группировку как инициатора региональной войны, которая неизбежно втянет Иран и США. Эта осторожность отражает понимание более широких геополитических последствий конфликта.

На фоне растущей напряженности международное сообщество активизировало усилия по деэскалации ситуации. США, Европейский Союз и еще девять стран выступили с призывом к Израилю и Ливану согласиться на временное прекращение огня сроком на 21 день. В своем совместном заявлении они охарактеризовали ситуацию, сложившуюся с 8 октября, как «невыносимую» и предупредили о риске более широкой региональной эскалации.

«Ситуация представляет неприемлемый риск более широкой региональной эскалации, — говорится в заявлении. — Это не в интересах ни народа Израиля, ни народа Ливана». Заявление подчеркивает серьезность ситуации и необходимость срочных дипломатических усилий для предотвращения дальнейшего кровопролития, способного затянуть весь регион в спираль большой войны.

По данным The New York Times, существует вероятность того, что предложение о прекращении огня может быть принято «в ближайшие часы». Сообщается о признаках поддержки переговоров как со стороны Израиля, так и со стороны Ливана. Однако с трудом верится, что подобное перемирие может быть устойчивым без решения более глубоких, фундаментальных проблем, лежащих в основе конфликта.

Для достижения прочного мира на Ближнем Востоке необходимо не только соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» и даже не перемирие между Израилем и ХАМАС, но и комплексное решение палестинского вопроса, включая создание полноценного палестинского государства. Без решения этой фундаментальной проблемы любое перемирие рискует стать лишь временной передышкой перед новым витком насилия.

Однако ключевое препятствие заключается в позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он решительно отвергает любые инициативы по разрешению затяжного ближневосточного конфликта через создание независимого палестинского государства. Его мотивация обусловлена несколькими факторами: стремлением заручиться поддержкой консервативного электората, разделяющего идею «Великого Израиля», а также необходимостью удовлетворить требования радикальных членов его правящей коалиции.

В этой ситуации западным странам, если они действительно стремятся к установлению мира в регионе, возможно, необходимо прибегнуть к более жестким мерам воздействия на израильское руководство.

Международное сообщество, особенно западные страны, должно использовать все доступные рычаги влияния на участников конфликта. Пример Великобритании, которая недавно ограничила поставки вооружений Израилю, и последовавшая истерическая реакция израильского руководства показывает, что такие меры возможны и могут быть эффективными для вынуждения к уступкам. Однако для достижения устойчивого мира потребуются более масштабные и скоординированные усилия всего международного сообщества.

Текущий кризис в отношениях между Израилем и «Хезболлой» демонстрирует хрупкость мира на Ближнем Востоке и необходимость комплексного подхода к решению региональных проблем. Только через диалог, взаимные уступки и признание законных интересов всех сторон можно надеяться на установление долгосрочной стабильности в этом многострадальном регионе.