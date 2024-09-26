Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции принять участие в мирной конференции по Украине, если такая инициатива будет предложена. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках визита в США.

«Мы заявили о готовности участвовать в такой конференции. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан и разведывательные службы будут поддерживать связь с украинской стороной. Турция стремится стать частью процесса, который приведет к установлению мира в регионе», — сказал Эрдоган, добавив, что Анкара активно поддерживает идею справедливого мира между Украиной и Россией.

Президент Эрдоган также отметил, что Турция является одной из стран, наиболее заинтересованных в установлении мира.

«Мы не боимся брать на себя ответственность и активно работаем над установлением мира. Только через дипломатию и диалог можно завершить этот конфликт. К сожалению, в данный момент мы пока не близки к этому. Но наши связи как с Украиной, так и с Россией – это наш большой плюс на пути к миру», — подчеркнул он.

Во время беседы турецкий лидер также прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что без Турции безопасность Европы невозможна. Эрдоган выразил благодарность Столтенбергу за его поддержку и подчеркнул важную роль Турции в альянсе.

«Я высоко оцениваю работу Столтенберга. Он всегда поддерживал тесные отношения с Турцией и никогда не выражал негативного отношения. Теперь посмотрим, как будут развиваться отношения с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — отметил президент Турции.

Президент также напомнил, что Турция остается надежным союзником НАТО и всегда выполняет свои обязательства в альянсе.

«Европа знает, насколько важна Турция для НАТО, хотя иногда и недооценивает ее роль», — добавил он.

Отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах в США, Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и США, независимо от исхода выборов. Он отметил, что проблемы, такие как программа F-35, продолжаются уже при нескольких администрациях.

«Надеюсь, что новый президент не станет хуже предыдущего. Проблемы с программой F-35 начались не только при Дональде Трампе, но и продолжились после него. Мы столкнулись с отказом участвовать в этой программе как при республиканцах, так и при демократах. Мы вложили в нее значительную сумму – 1,45 млрд долларов – и все еще ждем ее возврата или поставки самолетов. Это не малая сумма, и мы будем продолжать добиваться справедливого решения. Мы надеемся, что в новом политическом цикле этот вопрос наконец будет разрешен», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также добавил, что результаты ноябрьских выборов в США могут повлиять на дальнейшие отношения между Турцией и Соединенными Штатами, и выразил надежду на то, что двусторонние связи будут пересмотрены и улучшены в зависимости от политической ситуации.

«В конечном итоге мы будем исходить из национальных интересов Турции, и я надеюсь, что новые американские власти будут готовы к конструктивному диалогу», — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.