ПОЛИТИКА
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Хунта Мьянмы предлагает переговоры
Военное правительство Мьянмы опубликовало заявление о приглашении повстанцев к «общению для решения политических проблем политическим путем»
Хунта Мьянмы предлагает переговоры
Фото: Reuters / Others
26 сентября 2024 г.

В четверг хунта Мьянмы предложила вооруженным группировкам, выступающим против ее правления, прекратить боевые действия и начать переговоры для установления мира после трех с половиной лет конфликта.

«Мы предлагаем этническим вооруженным группам, террористическим повстанческим группам и террористическим группам PDF, которые борются против государства, прекратить террористическую борьбу и общаться с нами для решения политических проблем политическим путем», — цитирует заявление хунты агентство AFP.

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот, а руководство страны было взято под стражу, включая первых лиц партии «Национальная лига за демократию».

Фактическим главой государства стал главком Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

С конца прошлого года боестолкновения в Мьянме между хунтой и повстанческим альянсом вновь обострились.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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