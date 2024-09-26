В четверг хунта Мьянмы предложила вооруженным группировкам, выступающим против ее правления, прекратить боевые действия и начать переговоры для установления мира после трех с половиной лет конфликта.

«Мы предлагаем этническим вооруженным группам, террористическим повстанческим группам и террористическим группам PDF, которые борются против государства, прекратить террористическую борьбу и общаться с нами для решения политических проблем политическим путем», — цитирует заявление хунты агентство AFP.

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот, а руководство страны было взято под стражу, включая первых лиц партии «Национальная лига за демократию».

Фактическим главой государства стал главком Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

С конца прошлого года боестолкновения в Мьянме между хунтой и повстанческим альянсом вновь обострились.