Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в четверг, что его страна готова стать «центральной опорой» европейской обороны. В это самое время Берлин готовится разместить бригаду войск в Литве, куда в четверг прибыл немецкий министр.

«Вооруженные силы Германии готовы стать центральной опорой конвенционального (неядерного — ред.) сдерживания и обороны в Европе», — заявил Писториус, выступая перед литовским парламентом.

Германия обязалась разместить в Литве 5 тыс. военнослужащих на постоянной основе к концу 2027 года, и это решение Берлин считает ключевым для своей оборонной политики. Писториус пообещал соблюсти установленный срок.

«Это в наших общих интересах. И это наша общая ответственность — сделать этот флагманский проект успешным», — сказал он.

«Мы помним об ужасном опыте, который литовцам пришлось пережить с нацистской Германией в первой половине прошлого века, и эта дружба очень много значит для меня лично и для немецкого народа», — добавил Писториус.

В Литве уже находятся несколько сотен немецких военнослужащих, а в следующем году ожидается прибытие еще около 500 человек.

Литва обязалась построить инфраструктуру для немецкой бригады и ратифицирует двустороннее соглашение, в котором прописаны права немецких военнослужащих, размещенных в стране.

Договор, который, как ожидается, будет принят на следующей неделе, позволит Германии создавать в Литве учебные заведения, столовые и военные магазины, которые будут освобождены от налогов.

Кроме того, Литва обеспечит доступ к медицинским услугам для немецких военнослужащих и гражданских лиц, а немецкие военные оставят за собой право «создавать медицинские, стоматологические и ветеринарные учреждения» по мере необходимости.

Писториус заявил, что Германия ратифицирует соглашение в следующем году.