Министерство обороны Израиля объявило о получении пакета военной помощи от США на сумму $8,7 млрд. Это происходит на фоне четвертого дня масштабных израильских ударов по Ливану, которые описываются как крупнейшие со времен войны 2006 года.

Согласно заявлению израильского Министерства обороны, пакет помощи включает $3,5 млрд на военные закупки, которые уже получены, и $5,2 млрд на системы противовоздушной обороны.

«Гендиректор Министерства обороны Израиля, генерал-майор Эяль Замир, завершил переговоры в Вашингтоне о существенном пакете помощи США в размере $8,7 млрд для поддержки текущих военных усилий Израиля», — говорится в официальном сообщении. Средства предназначены для систем «Железный купол», «Праща Давида» и новой лазерной системы. Ожидается скорая доставка оборудования.

На фоне этих событий продолжается эскалация конфликта. С понедельника Израиль наносит удары по Ливану. По данным Минздрава Ливана, погибло не менее 677 человек, ранено более 2500. «Хезболла» и Израиль ведут трансграничные военные действия на фоне продолжающегося израильского вторжения в Газу, где с 7 октября погибло более 41500 человек, в основном женщин и детей.

Международное сообщество выражает обеспокоенность возможностью регионального распространения конфликта. При этом, несмотря на опросы, показывающие, что более половины американцев выступают за ограничение военной помощи Израилю, Вашингтон продолжает оказывать значительную поддержку Тель-Авиву.