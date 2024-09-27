В ночь на 27 сентября Ростовская область подверглась атаке беспилотников, сообщили региональные власти. Противовоздушная оборона сработала под Новошахтинском, где начался пожар в результате падения обломков.

По словам губернатора области Василия Голубева, было уничтожено шесть дронов.

«В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — добавил он.

Издание Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что атака затронула микрорайон Новая Соколовка, где расположен Новошахтинский НПЗ. Обломки дрона упали рядом с линией электропередачи.

Минобороны России также отчиталось о ночных действиях ПВО, которые сбили девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской.

Нападения на Новошахтинский НПЗ не новы. В марте и апреле 2024 года завод приостанавливал работу после ударов дронов, а 6 июня на его территории произошел пожар в результате атаки беспилотников.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.