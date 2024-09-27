*** 01:06

По сообщению корреспондента агентства «Анадолу», израильские военно-воздушные силы провели очередную атаку на южные пригороды Бейрута.

Информацию о новом ударе подтвердил AFP источник, близкий к группировке «Хезболла». Это уже второй авиаудар по данному району за короткий промежуток времени.

*** 00:30

Израильская армия пригрозила нанести удары по зданиям в столице Ливана Бейруте «в ближайшие часы», утверждая, что эти объекты якобы используются «Хезболлой».

Также представитель израильской армии заявил, что военные «оценивают результаты» авиаударов по главному штабу «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате недавнего израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погибло 6 человек. Количество раненых достигло 91. По информации ведомства, число жертв не окончательное.

*** 23:00

Конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» резко обострился после серии взаимных ударов. «Хезболла» заявила о ракетном обстреле северного Израиля в ответ на израильский авиаудар по Бейруту.

Израильская полиция сообщила о значительном материальном ущербе вблизи города Цфат. Израильские военные подтвердили продолжение операций против «Хезболлы», заявив, что они «продолжают ослаблять и разрушать» возможности группировки.

На фоне эскалации представитель высшего руководителя Ирана Али Лариджани выступил с предупреждением: «Израиль пересекает красные линии Тегерана, и ситуация становится серьезной». Он также добавил, что убийства не решат проблему Израиля.

Ситуация в регионе продолжает ухудшаться, что привело к приостановке авиасообщения. Министерство транспорта Ирака сообщило, что Iraqi Airways приостановила все рейсы в Бейрут и из него «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью в Ливане».

*** 19:59

Израильские военные заявили, что в пятницу вечером нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута, в результате чего столица Ливана содрогнулась, а над городом появились густые клубы дыма.

Новостное издание Axios со ссылкой на израильский источник сообщило, что целью удара был лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла, и что израильские военные выясняют, попали ли они в цель.

Источник, близкий к «Хезболле», сообщил агентству Reuters, что Насралла жив. Иранское информагентство Tasnim также сообщило, что он невредим.

*** 18:45

В Бейруте раздались множественные взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Свидетели рассказали, что видели облака дыма, поднимающиеся над городом.

Как сообщается, причиной взрыва стал израильский авиаудар, сообщает местное СМИ, связанные с «Хезболлой».

Телеканал Al Jazeera также показал кадры, на которых видно, как облака черного дыма вырываются из различных районов густонаселенных южных районов ливанской столицы.

По словам репортера «Аль-Джазиры» в Бейруте, целью авиаударов был район между улицей Аэропорта и Бурдж аль-Бараджна.