Беларусь применит ядерное оружие, размещенное на ее территории Москвой, как только на нее (на Беларусь - ред.) нападет Запад. Об этом президент Александр Лукашенко заявил во время встречи со студентами Белорусского государственного университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в Минске.

Лукашенко напомнил, что вдоль западных границ Беларуси размещены силы НАТО, включая американские и польские войска.

«Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь - мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего (о третьей мировой войне - ред.) заявления. Как только они нападают на нас, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», - сказал Лукашенко.

«Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю», - цитирует слова Лукашенко государственное информагентство БелТА.

В среду президент России Владимир Путин поручил внести изменения в ядерную доктрину РФ. В числе новых поводов для ядерного ответа - что нападение на Россию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного, «угроза суверенитету» РФ, массированные неядерные воздушные удары по России, а также - нападение на Беларусь.

«Мы оставляем за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение на Россию или Белоруссию. Это касается и тех случаев, когда обычные вооружения создают критическую угрозу нашему суверенитету», - сказал Путин.