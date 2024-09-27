Военная миссия возглавляемой США коалиции в Ираке завершится к сентябрю 2025 года, после чего будет осуществлен переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении США и Ирака в пятницу.

США имеют около 2500 военнослужащих в Ираке и 900 в соседней Сирии в составе коалиции, сформированной в 2014 году для борьбы с группировкой ДАЕШ, действовавшей на территории двух стран.

В совместном заявлении содержится мало подробностей, в том числе о том, сколько именно американских войск покинет Ирак и с каких баз.

В пятницу на брифинге с репортерами высокопоставленный американский чиновник заявил, что этот шаг не является выводом войск, и отказался сообщить, будут ли вообще какие-либо войска покидать Ирак.

«Я просто хочу напомнить, что это не вывод войск. Это переходный период. Это переход от военной миссии коалиции к расширению двусторонних американо-иракских отношений в сфере безопасности», - сказал представитель Пентагона.

В январе премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани начал переговоры с Вашингтоном об изменениях в сотрудничестве. Он заявил, что, хотя он ценит их помощь, американские войска стали магнитом для нестабильности, часто становятся мишенью и отвечают ударами, часто не согласованными с иракским правительством.

Агентство Reuters ранее сообщало, что в соответствии с соглашением сотни военнослужащих покинут страну к сентябрю 2025 года, а остальные - к концу 2026 года. Согласно плану, все коалиционные силы покинут авиабазу Айн-эль-Асад в западной провинции Анбар и значительно сократят свое присутствие в Багдаде к сентябрю 2025 года.

Предполагается, что американские и другие коалиционные войска останутся в Эрбиле. Другие страны, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, предоставляют коалиции сотни военнослужащих.

Официальные лица заявили журналистам, что миссия США в Сирии будет продолжена.

Несмотря на то, что основное внимание уделяется борьбе с ДАЕШ, американские чиновники признают, что присутствие США также служит стратегической позицией против иранского влияния.