Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) провел исследование, анализирующее представление России в учебниках истории стран СНГ и Ближнего Востока. Исследователи пришли к мнению, что во многих учебниках постсоветских стран Россия изображается как колониальное государство.

В казахских учебниках Российская империя якобы представлена как страна, стремившаяся использовать Казахстан для своих военных и экономических интересов. Политика СССР также подвергается критике, особенно в связи с голодом 1921 года. По версии ИНИОН, авторы учебников характеризуют политику Российской империи как «агрессивную и неэффективную», приводя в пример переселенческую политику Петра Столыпина.

В азербайджанских учебниках установление советской власти называется «военным вторжением», осуществленным при поддержке «предательских сил», утверждается в анализе ИНИОН. Россия представляется причиной карабахского конфликта и других негативных событий XIX–XX веков. Авторы учебников утверждают, что вся советская система была «направлена на удовлетворение интересов России и обеспечение ее гегемонии».

Узбекские учебники описывают присоединение Центральной Азии как насильственное завоевание. Авторы пишут, что Россия нанесла вред как национальной идентичности, так и экономическому положению Узбекистана. При этом в ИНИОН отметили, что в Узбекистане оспаривают аргументы о «прогрессивных последствиях» политики царской России в колонизированном Туркестане.

В учебниках Кыргызстана и Таджикистана влияние России описывается более положительно. Отмечается вклад СССР в развитие народного хозяйства, образования и промышленности этих стран. Таджикские историки позитивно оценивают приход коммунистов к власти в России, что, по их мнению, привело к обретению таджикской нацией самостоятельной государственности.

МИД России ранее уже выражал недовольство содержанием некоторых зарубежных учебников истории. В августе министерство раскритиковало армянский учебник за «искаженное изложение событий на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX веков».

«Я, безусловно, озабочен, как и все мы, теми трактовками, которые допускаются везде и всюду за пределами России, когда в национальных версиях истории новых независимых государств она излагается не так, как нам бы хотелось», — заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.