Вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет Карабудахкентского района Дагестана произошел взрыв на автозаправочной станции, приведший к пожару. По последним данным регионального главка МЧС, в результате инцидента погибли 12 человек, среди которых есть дети. Еще 11 человек получили ранения.

Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения, сообщил: «В больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести».

Взрыв полностью разрушил здание заправки и повредил несколько автомобилей. Также было нарушено электроснабжение близлежащих населенных пунктов. Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура в связи с трагедией.

Этот инцидент напомнил о схожей трагедии, произошедшей год назад, 14 августа 2023 года, когда взрыв на АЗС «Нафта-24» в Кумторкалинском районе Махачкалы привел к гибели 37 человек и ранению более 80.

После прошлогоднего инцидента глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал безответственность владельцев опасных объектов и недостаточный контроль со стороны властей.

«Произошедшая трагедия — венец всего, что происходило в республике ранее. <…> К каким бы выводам ни пришли следственные органы, одна из главных причин в том, что произошло, — безалаберность собственников объектов, где они ведут деятельность; во-вторых — попустительство со стороны органов власти, которые, вероятнее всего, выдавали незаконные разрешения на строительство объектов повышенной опасности», — заявил глава республики.

Тогда были инициированы проверки как региональными властями, так и Генеральной прокуратурой. Новая трагедия вновь подняла вопросы о безопасности объектов повышенной опасности в регионе и эффективности принятых мер после прошлогоднего инцидента.