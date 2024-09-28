В ходе израильской атаки на Бейрут был убит генерал-майор Аббас Нилфурушан, заместитель командующего силами «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана, сообщает официальное иранское агентство IRNA.

Нилфурушан, сыгравший важную роль в сотрудничестве с группами в Ливане и Палестине, погиб вместе с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой в результате израильского удара.

Генерал-майор Нилфурушан занял свой пост в апреле 2024 года после гибели генерала Мохаммада Риза Захиди, который также погиб в результате израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске.

По данным ливанских органов здравоохранения, в результате пятничной атаки по Бейруту погибло шесть человек и 91 получил ранения. Общее число погибших за последнюю неделю превысило 700 человек.

Эскалация конфликта привела к массовому перемещению населения. Около 100 000 человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома только на этой неделе, увеличив общее число перемещенных лиц в стране до более чем 200 000.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в региональную войну, в которую будут вовлечены США и Иран.