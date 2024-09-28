Президент США Джо Байден выразил полную поддержку праву Израиля на самооборону против «террористических групп», поддерживаемых Ираном. Байден подчеркнул, что «Насралла и его группа несут ответственность за смерть сотен американцев за 40 лет своей террористической деятельности». Он также заявил, что США якобы стремятся к дипломатическому урегулированию конфликтов в Газе и Ливане.

«В заключение, наша цель - снизить интенсивность текущих конфликтов как в Газе, так и в Ливане дипломатическими методами», — заявил Байден.

МИД России решительно осудил убийство Насраллы, назвав его «очередным политическим убийством». Ведомство предупредило о возможных драматических последствиях для региона и призвало Израиль немедленно прекратить боевые действия.

«Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования», — отметили в МИД России.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН косвенно осудил эскалацию конфликта, однако не упомянул Израиль напрямую.

«В Ливане снова начались боевые действия, но сила не может заменить справедливость», — заявил Ван.

Он подчеркнул необходимость прекращения огня в секторе Газа и работы над решением на основе сосуществования двух государств, отметив роль Китая в поддержке палестинского народа и содействии межпалестинскому примирению.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла погиб в результате крупномасштабной военной операции, проведенной израильскими силами. Вчера израильская армия нанесла мощный удар по главному командному центру организации, расположенному в столице Ливана, Бейруте.