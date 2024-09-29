ПОЛИТИКА
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Новый удар по экономике Израиля
Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Израиля до самого низкого уровня в истории страны
Новый удар по экономике Израиля
Фото: Reuters / Others
29 сентября 2024 г.

Международное рейтинговое агентство Moody’s приняло решение снизить кредитный рейтинг Израиля сразу на две ступени – с A2 до Baa1, при этом сохранив негативный прогноз. Это самый низкий показатель в истории страны.

Таким образом, снижение рейтинга с традиционного A1 до нынешнего Baa1 произошло всего за 8 месяцев – с февраля по сентябрь 2024 года.

Основной причиной такого понижения, как сообщили в Moody’s, стало значительное увеличение геополитического риска, что негативно сказалось на кредитоспособности Израиля как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Интенсивность конфликта между Израилем и «Хезболлой» значительно возросла в последние дни, а вероятность прекращения огня в секторе Газа уменьшилась. В то же время внутренние политические риски также возросли наряду с геополитическими.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе израильская экономика будет более серьезно ослаблена военным конфликтом, чем предполагалось ранее. Эксперты больше не ожидают быстрого и сильного экономического восстановления, как это было в предыдущих конфликтах.

Напомним, в октябре 2023 года Moody’s поставило кредитный рейтинг Израиля A1 на пересмотр с возможностью понижения.

В феврале 2024 года Moody’s уже понизило рейтинг страны с A1 до A2.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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