Израильские военные заявили, что начали серию воздушных ударов по целям хуситов в Йемене. Они сообщили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морские портовые сооружения в портах Рас-Иса и Ходейда. По словам жителей, воздушные налеты привели к отключению электричества в большинстве районов Ходейды, также есть опасения, что есть жертвы.

Атака произошла через день после того, как хуситы заявили, что выпустили баллистическую ракету по международному аэропорту Бен-Гурион вблизи Тель-Авива в Израиле и в тот момент, когда Израиль продолжает наносить смертоносные удары по всему Ливану, вынудив около миллиона человек покинуть свои дома.

Йеменская группировка с ноября прошлого года неоднократно совершала нападения на Израиль и связанные с ним суда в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, что она называет кампанией солидарности с палестинцами, подвергающимися израильским атакам в Газе.

МИД Ирана в своем заявлении осудил воскресную израильскую атаку. Пресс-секретарь Нассер Канаани назвал атаки «бесчеловечными» и обвинил США в полной поддержке «преступлений» Израиля.

Хусейн аль-Бухаити, журналист и политический аналитик из столицы Йемена Саны, сообщил «Аль-Джазире», что пожарные пытаются потушить пожары в районах, подвергшихся атаке.

Израиль уже наносил удары по порту Ходейда в июле, после того как беспилотный летательный аппарат хуситов проник через израильские системы ПВО и убил жителя Тель-Авива.

Ранее в этом месяце хуситы, контролирующие большую часть северного Йемена, направили в центр Израиля гиперзвуковую ракету. Атака вызвала пожары, включила сирены воздушной тревоги и заставила жителей бежать в укрытие в районе аэропорта Бен-Гурион.