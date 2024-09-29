В воскресенье австрийские избиратели отдали победу на всеобщих выборах ультраправой Партии свободы, как показали прогнозы голосования. Евроскептически настроенная и дружественная к России FPÖ в течение нескольких месяцев удерживала небольшое преимущество в опросах общественного мнения над правящей консервативной Австрийской народной партией (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера в ходе кампании, в которой доминировали темы иммиграции и беспокойства по поводу экономики.

Возглавляемая 55-летним Гербертом Киклем, FPÖ, по прогнозам, получит 29,1 % голосов, опередив ÖVP на 26,2 % и левоцентристских социал-демократов на 20,4 %, показал после закрытия избирательных участков прогноз агентства опросов Foresight для вещательной компании ÖRF.

По отдельному прогнозу, составленному агентством Arge Wahlen, FPÖ также заняла первое место, победив с большим отрывом, чем показывали результаты опроса. Однако ей придется собирать правящую коалицию.

«На карту поставлено то, назначит ли FPÖ канцлера или нет», - говорит Катрин Штайнер-Хаеммерле, профессор политологии в Университете прикладных наук Каринтии.

«Если это произойдет, то я должна сказать, что роль Австрии в Европейском союзе существенно изменится. Кикль часто говорил, что [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан является для него примером для подражания и он будет его поддерживать», - добавила она.

Кикль, который в этом году заключил союз с Орбаном, выступает против предоставления помощи Украине и хочет отмены санкций против РФ, утверждая, что они вредят Австрии больше, чем Москве.

Однако победа Кикля может оказаться пирровой, поскольку он является поляризующей фигурой, с которой другие лидеры партий отказываются работать.

В телевизионной дискуссии с лидером FPÖ после получения прогнозов Нехаммер вновь заявил о своем несогласии формировать правительство с Киклем, хотя и не исключил возможности сотрудничества с FPÖ как с партией.

Подчеркнув, что его партия победила, Кикль заявил, что готов обсуждать создание коалиции со всеми партиями.