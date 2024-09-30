Суд Ташкента оштрафовал преподавательницу школы №188 Озоду Равшанову на 6,8 млн узбекских сумов ($534) за нападение на ученика во время урока. Слушание по делу Равшановой состоялось 28 сентября в Чиланзарском районном суде столицы.

Инцидент стал достоянием общественности в середине сентября после того, как в интернете появилось видео, на котором Равшанова вступает в конфликт с учеником шестого класса. На записи видно, как она хватает мальчика за воротник, толкает его и даже держит за горло, нанося ему удары. Ссора началась во время урока узбекского языка, когда школьник попросил преподавательницу проводить занятие на русском языке.

Дальнейшее расследование показало, что Равшанова уже не в первый раз сталкивается с законом. Всего за несколько дней до этого, 24 сентября, она была наказана за применение физической силы к сотрудникам Национальной гвардии и Департамента внутренних дел. За это правонарушение она получила штраф в размере 3,4 млн узбекских сумов (около $267) и семь суток ареста.

Во время судебного заседания Равшанова частично признала свою вину. Она объяснила, что, хотя у нее не было специального образования, ей разрешили вести урок литературы в отсутствие постоянного учителя. Во время занятия и произошел инцидент.

Последствия скандала вышли за рамки школы — на школьное происшествие отреагировал МИД России, сделавший представление послу Узбекистана в Москве. В ответ Алишер Кадыров, заместитель спикера Законодательной палаты Узбекистана, призвал российских дипломатов «заниматься своими делами‎»‎.

«Права ребенка — нашего гражданина — были нарушены в школе, расположенной в Узбекистане, и меры будут приняты на основе законов, принятых от имени нашего народа! Они (дипломаты МИД РФ) должны сосредоточиться на своих внутренних делах, а не вмешиваться в наши», — подчеркнул политик.

Министр экологии Узбекистана Расул Кушербаев также раскритиковал запрос России, назвав его прямым вмешательством во внутренние дела Узбекистана.