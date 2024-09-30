Норвегия может возвести забор на своей границе с Россией, заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель. В интервью NRK министр рассказала, что после визита в Финляндию, где уже возведен участок пограничного забора, она считает эту меру перспективной и для Норвегии.

По ее словам, такие заборы не только служат сдерживающим фактором, но и оснащаются современными технологиями, позволяющими обнаруживать приближение людей к границе. Она подчеркнула, что правительство готово полностью закрыть границу с Россией «в кратчайшие сроки».

Норвегия рассматривает несколько мер для усиления безопасности на границе, включая не только строительство забора, но и улучшение наблюдения, укомплектование персонала, а также расширение возможностей на пограничном пункте в Стурскуге.

Протяженность норвежско-российской границы составляет 198 км. Забор может быть построен как на всей границе, так и на ее отдельных участках.

Эмили Энгер Мель напомнила, что в 2016 году Норвегия уже возвела 200-метровый забор в районе пограничного пункта Стурскуг (на российской стороне — Борисоглебск) для предотвращения наплыва мигрантов, которые пересекали границу на велосипедах.

Решение о строительстве забора на границе с Россией уже было принято Финляндией в 2022 году. В 2023 году Финляндия построила первый участок длиной около 3 км. Всего Финляндия планирует возвести 200 км ограждений высотой 3,5 м. на границе с Россией. Окончание строительства запланировано на 2026 год.

Обе страны усилили меры безопасности на границах с Россией на фоне войны в Украине и к 2024 году полностью закрыли въезд для туристов из России с шенгенскими визами. Возможность попасть в Финляндию или Норвегию остается только для тех, кто имеет визы для учебы или для визита к проживающим там родственникам.