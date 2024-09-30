Сегодня был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между азербайджанским городом Лачин и украинским Ирпенем. Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев сообщил об этом событии в социальной сети X.

«Меморандум об установлении побратимых отношений между городами Лачин и Ирпень был подписан сегодня во время визита мэра Ирпеня О.Маркушина в Лачин, что открывает новую важную главу в межрегиональном сотрудничестве. Лачин возрождает и укрепляет дружеские отношения. Удачи обоим городам!», — написал дипломат.

Это соглашение является частью более широкого сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. В июне 2023 года Азербайджан заявил о намерении направить $10 млн на восстановление Украины, включая поставку электрооборудования и участие в строительстве объектов в Ирпене.

Конкретным примером этой помощи является планируемое завершение капитального ремонта поликлиники в Ирпене, серьезно пострадавшей во время войны, к концу текущего года при финансовой поддержке Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Глобальном медиафоруме в Шуше заявил, что общая сумма гуманитарной и финансовой помощи, предоставленной Азербайджаном украинскому народу, достигла 40 млн евро.