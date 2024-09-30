Израильская группа поселенцев «Движение за заселение южного Ливана» начала рекламную кампанию по продаже недвижимости на территории Ливана. Это происходит на фоне продолжающихся бомбардировок Израилем ливанской территории, в результате которых с середины сентября погибло более 1000 человек.

На веб-сайте движения предлагаются квартиры с видом на бассейн по цене от 300 000 шекелей (80 000 долларов). В рекламе говорится: «После ликвидации руководства «Хезболлы» <...> вы тоже мечтаете о большом доме, виде на заснеженные горы и теплом сообществе на земле наших предков?»

Группа, созданная в марте, утверждает, что заселение южного Ливана необходимо для безопасности Израиля. По их мнению, «только израильское гражданское присутствие обеспечит стабильный контроль и предотвратит превращение этого района в оплот террористов».

Движение опубликовало карту с планами создания 300 новых поселений, переименовав ливанские деревни и города на иврит. Они также запустили воздушные шары с угрозами местным жителям.

Основатель движения профессор Амос Азария заявил: «Поскольку «Хезболла» заботится только о земле, а не о количестве убитых солдат, единственный способ победить - это строить поселения».

Поддержку этим идеям выразил старший раввин Ицхак Гинзбург, который в своем письме призвал к завоеванию Южного Ливана, утверждая, что эта территория якобы была «обещана еврейскому народу Богом».

Израиль значительно усилил атаки на Ливан, расширив зону ударов на южные пригороды Бейрута и другие районы страны. За последнюю неделю в результате израильских операций были убиты высокопоставленные лидеры различных палестинских группировок, включая лидера «Хезболлы» Насраллу и командира ХАМАС в Ливане Фатаха Шарифа. Удар по центру Бейрута привел к гибели трех членов Народного фронта освобождения Палестины.

Эскалация конфликта, начавшаяся после израильского вторжения в Газу, привела к массовому перемещению населения: по данным ливанского правительства, до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. «Хезболла», несмотря на свою значительную военную мощь, столкнулась с беспрецедентным по масштабу ударом, который начался с атаки на их системы связи в середине сентября, в результате чего погибли десятки людей и около 3000 были ранены, включая как бойцов, так и гражданских лиц.