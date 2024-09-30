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Израильские поселенцы нацелились на Южный Ливан
Экстремистская группа рекламирует недвижимость на ливанской территории, призывая к ее заселению под предлогом обеспечения безопасности Израиля
Израильские поселенцы нацелились на Южный Ливан
Фото: скриншот объявления / Others
30 сентября 2024 г.

Израильская группа поселенцев «Движение за заселение южного Ливана» начала рекламную кампанию по продаже недвижимости на территории Ливана. Это происходит на фоне продолжающихся бомбардировок Израилем ливанской территории, в результате которых с середины сентября погибло более 1000 человек.

На веб-сайте движения предлагаются квартиры с видом на бассейн по цене от 300 000 шекелей (80 000 долларов). В рекламе говорится: «После ликвидации руководства «Хезболлы» <...> вы тоже мечтаете о большом доме, виде на заснеженные горы и теплом сообществе на земле наших предков?»

Группа, созданная в марте, утверждает, что заселение южного Ливана необходимо для безопасности Израиля. По их мнению, «только израильское гражданское присутствие обеспечит стабильный контроль и предотвратит превращение этого района в оплот террористов».

Движение опубликовало карту с планами создания 300 новых поселений, переименовав ливанские деревни и города на иврит. Они также запустили воздушные шары с угрозами местным жителям.

Основатель движения профессор Амос Азария заявил: «Поскольку «Хезболла» заботится только о земле, а не о количестве убитых солдат, единственный способ победить - это строить поселения».

Поддержку этим идеям выразил старший раввин Ицхак Гинзбург, который в своем письме призвал к завоеванию Южного Ливана, утверждая, что эта территория якобы была «обещана еврейскому народу Богом».

Израиль значительно усилил атаки на Ливан, расширив зону ударов на южные пригороды Бейрута и другие районы страны. За последнюю неделю в результате израильских операций были убиты высокопоставленные лидеры различных палестинских группировок, включая лидера «Хезболлы» Насраллу и командира ХАМАС в Ливане Фатаха Шарифа. Удар по центру Бейрута привел к гибели трех членов Народного фронта освобождения Палестины.

Эскалация конфликта, начавшаяся после израильского вторжения в Газу, привела к массовому перемещению населения: по данным ливанского правительства, до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. «Хезболла», несмотря на свою значительную военную мощь, столкнулась с беспрецедентным по масштабу ударом, который начался с атаки на их системы связи в середине сентября, в результате чего погибли десятки людей и около 3000 были ранены, включая как бойцов, так и гражданских лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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