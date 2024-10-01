Израиль объявил о начале наземного вторжения в Ливан. За несколько часов израильские войска смогли захватить ряд приграничных деревень и движутся в сторону реки Литани.

Израильские военные заявили, что цель операции — уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы» в деревнях, расположенных недалеко от израильско-ливанской границы.

В заявлении, опубликованном в 2 часа ночи, военные назвали операцию «ограниченной» и сообщили, что их войска начали входить в Ливан «несколько часов назад», чтобы нанести удары по объектам, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Вторжение последовало за интенсивными ударами Израиля по Ливану, в результате которых в понедельник были убиты 95 человек. Израильские официальные лица заявили, что «не планируют длительной оккупации» Ливана, но не сообщили никаких сроков.

Израиль уже имеет опыт оккупации ливанских территорий: с 1986 по 2006 годы израильтяне под предлогом «зоны безопасности» захватили около 10% Ливана. Три израильских официальных лица заявили New York Times (NYT), что план вторжения предполагает действия на узкой полосе земли, которая проходит вдоль северной стороны границы.

По словам официальных лиц, силы вторжения состоят из небольших групп коммандос, сопровождаемых воздушным прикрытием. При этом собеседники газеты допускают, что план может перерасти в более масштабное вторжение.

В последние дни в северный Израиль были переброшены тысячи дополнительных военнослужащих, что породило слухи о более масштабной и продолжительной операции. План вторжения был одобрен на ночном заседании кабинета министров вскоре после того, как израильские военные объявили о создании закрытой военной зоны в трех деревнях на северной границе Израиля.

План вторжения последовал за несколькими днями более мелких и коротких трансграничных разведывательных миссий, в ходе которых израильские коммандос готовились к более крупному вторжению.

Вот что еще нужно знать:

Дополнительные силы США: после начала израильского вторжения Пентагон заявил, что защитит Израиль и отправит на Ближний Восток еще «несколько тысяч» военнослужащих.

Отступление ливанской армии: ливанская армия эвакуировала наблюдательные посты на южной границе с Израилем и перебралась в казармы, готовясь к наземному наступлению, сообщает CNN. Вдоль границы с Израилем остались лишь бойцы «Хезболлы», утверждает канал.

ООН выступила против наземного вторжения: «Мы все знаем, какие разрушения принесет полномасштабная война, наземная война в Ливане народу Израиля и народу Ливана», — заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.