Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил 30 сентября, что начал предварительное расследование в отношении Беларуси в связи с предполагаемыми преступлениями против человечности. Заявление было сделано после обращения Литвы.

Минюст балтийской страны сообщил ранее в тот же день, что просит МУС «начать расследование преступлений против человечности» ‎совершенных правительством Александра Лукашенко‎. Литва утверждает, что Минск якобы занимался «‎‎принудительной депортацией и жестоким обращением с людьми, что противоречит основным нормам международного права».

«Я могу подтвердить, что моя канцелярия проведет предварительную экспертизу для рассмотрения запроса в пределах юрисдикции МУС и определения, есть ли разумные основания для возбуждения расследования», — заявил Хан.

Предварительная экспертиза — это первый шаг МУС к полноценному расследованию предполагаемых преступлений. В конечном итоге это может привести к выдаче ордеров на арест и к судебному разбирательству. Ранее Гаагский суд выдал аналогичные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения, однако Тель-Авив отказался исполнять предписание инстанции.

Действия Литвы получили немедленную поддержку со стороны лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской, которая проживает в этой прибалтийской стране. Вильнюс считает ее, а не Лукашенко, «‎‎законным лидером» Беларуси.

По словам Тихановской, около 300 тыс. белорусов были вынуждены покинуть страну, и теперь каждый тридцатый житель Беларуси живет за границей. Из них более 60 тыс. обосновались в Литве.

Сама политик уехала из страны после провальных протестов против Лукашенко в августе 2020 года. Тогда Тихановская баллотировалась против Лукашенко на президентских выборах и утверждает, что получила большинство голосов. После начала жестокого подавления протестов в Минске Тихановская и ряд других оппозиционных деятелей бежали из Беларуси.

Беларусь не признает юрисдикцию МУС, как и Израиль. Однако Гаагский суд может возбудить дело по запросу страны-члена МУС в связи с предполагаемыми преступлениями, которые частично совершены на ее территории.