Иран уведомил Россию о предстоящей атаке перед нанесением массированного ракетного удара по Израилю. Об этом агентству Reuters сообщил иранский чиновник. Кроме того, как сообщает агентство, Иран накануне нападения предупредил и Вашингтон через дипломатических посредников.

Ранее во вторник 1 октября Reuters написало также со ссылкой на американских чиновников, что Иран вскоре намерен ударить по Израилю баллистическими ракетами в ответ на вторжение в Ливан.

Ранее в канцелярии израильского премьера сообщили, что [Биньямин] Нетаньяху запросил разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Как считает издание Ynet, целью этого разговора могла быть попытка убедить лидера РФ повлиять на Тегеран и отговорить от нападения.

Последний телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху, о котором сообщалось публично, состоялся в декабре 2023 года.

Вечером во вторник армия Израиля сообщила о приближающихся иранских ракетах. Вслед за этим в соцсетях и СМИ стали распространяться кадры с десятками ракет в ночном небе над городами, где раздавался гул сирен.

Позднее израильские военные сообщили об окончании ракетной тревоги. По данным JPost, Тегеран запустил около 500 ракет.

В Тегеране заявили, что ракетная атака стала возмездием за убийства главы ХАМАС Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Израильские военные заявили, что этой ночью вечером они нанесут крупные атаки по целям на Ближнем Востоке.