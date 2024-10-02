Иранский Корпус стражей объявил об уничтожении по меньшей мере 20 истребителей F-35 пятого поколения ВВС Израиля на авиабазе Неватим. Кроме того, иранские СМИ сообщают, что одна из ракет попала в газовую платформу в Средиземном море у берегов Израиля. Тель-Авив пока не подтвердил эту информацию.

Позже близкое к Корпусу стражей агентство Tasnim сообщило, что иранские ракеты целились по штаб-квартире израильской разведки «‎Моссада‎». Она расположена в густонаселенном районе на севере Тель-Авива. Западные СМИ обвинили Иран в нанесении удара по жилым кварталам. Хотя днем ранее эти же издания оправдывали удары Израиля по Бейруту, отмечая, что это «‎Хезболла»‎ виновата в том, что размещает военные объекты среди жилых домов.

Иран подчеркнул, что ударил по авиабазе Неватим, где размещаются истребители, которые бомбили Бейрут 27 сентября. Корпус стражей заявил, что использовал гиперзвуковые ракеты «Фатах» для поражения трех объектов, сообщает Tasnim.

Начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери сообщил иранским СМИ, что в ходе ночной атаки, получившей название «Правдивое обещание II», были поражены авиабаза Неватим, военный объект Нецарим и разведывательное подразделение Тель-Ноф.

Багери также отметил, что Тегеран намеренно не наносил ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Впрочем, свидетельства очевидцев и заявления израильской стороны указывают на то, что удары были хаотичными — часть ракет упала в жилых районах.

Ракетная атака, по словам Багери, была ответом на убийство 31 июля главы ХАМАС Исмаила Хании и командира КСИР Аббаса Нильфорушана, а также на убийство 27 сентября лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные действия Ирана против Израиля были предприняты в соответствии с его законными правами и с целью обеспечения мира и безопасности как для Ирана, так и для всего региона. «Эта акция была направлена на защиту интересов и граждан Ирана», — написал Пезешкиан в своем аккаунте в X.