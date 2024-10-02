Заместитель по политическим вопросам Революционной гвардии Ирана бригадный генерал Ядолла Джавани выступил с резким заявлением о готовности Ирана защищать свои интересы в связи с планами по созданию Зангезурского коридора.

«Что касается Зангезурского коридора и присутствия Израиля, мы подчиняемся лидеру революции и не медлим ни секунды в защите национальных интересов страны. Европейцы и западные страны вместе с сионистским режимом пытаются открыть новый фронт против Ирана, но ситуация с Баку ясна, и они боятся нашего цивилизационного строительства», — заявил Джавани.

Выступая на собрании в провинции Казвин, Джавани подтвердил неизменность курса Ирана на уничтожение Израиля: «Политика исламской системы [Ирана] направлена на уничтожение сионистского режима. Лидер революции и Революционная гвардия считают это своим долгом».

Он также прокомментировал недавние события в регионе, в том числе гибель лидеров «движения сопротивления».

«Мученическая смерть героев сопротивления, особенно Сейеда Хасана Насраллы и генерала Нилфорушана, стала большой потерей для фронта сопротивления», — сказал Джавани.

Силовик также раскритиковал распространение информации о действиях Революционной гвардии в социальных сетях и призвал к более взвешенному анализу ситуации. Он подчеркнул, что Иран продолжит поддерживать проиранские силы в регионе, несмотря на попытки Израиля и западных стран противодействовать этому.

Предупреждения Джавани звучат в самый критический для Ближнего Востока момент. С 7 октября продолжается вторжение Израиля в секторе Газа, в результате которой погибли более 41,600 палестинцев, преимущественно женщин и детей.

В ответ на вторжение в палестинский эксклав ливанская группировка «Хезболла» начала обстрелы северных территорий Израиля. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль нанес удары по Ливану, в результате которых погибли 1000 человек и были ранены 2950. Среди жертв оказались лидеры нескольких ближневосточных организаций, включая Хасана Насраллу и высокопоставленного иранского военного Аббаса Нилфорушана.

В ответ на это Иран предпринял масштабную ракетную атаку на Израиль, выпустив около 180 ракет. Хотя большая часть ракет была перехвачена израильскими системами ПВО, а ущерб был минимальным. Эта атака стала второй в истории масштабной ракетной операцией Ирана против Израиля после апрельского обстрела прошлого года. Данное событие значительно усилило напряженность в регионе.

Израиль заявил о намерении ответить на иранскую атаку в ближайшие дни, согласовав свои действия с США. Тем временем Иран предостерег США от вмешательства в конфликт и, по сообщениям NYT, подготовил «сотни ракет» для возможного использования в случае ответных действий Израиля или США.