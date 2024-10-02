Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис обрушилась с критикой на Иран за «безрассудный и наглый» ракетный удар по Израилю.

«Я ясно вижу, что Иран — дестабилизирующая и опасная сила на Ближнем Востоке», — заявила Харрис после того, как Тегеран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет.

Политик пообещала, что «всегда будет обеспечивать Израилю возможность защищаться от Ирана и поддерживаемых им группировок».

«Моя приверженность безопасности Израиля непоколебима», — подчеркнула Харрис.

Кандидат от Демократической партии также заявила, что полностью поддерживает приказ президента Джо Байдена американским военным сбивать иранские ракеты, нацеленные на Тель-Авив.

Байден ранее заявил, что США «полностью поддерживают» Израиль. Но он сказал, что его администрация все еще обсуждает с Израилем, какой ответ был бы уместным. Президент также приказал эсминцам ВМС США, развернутым на Ближнем Востоке, сбивать иранские ракеты.

Харрис также отметила, что Иран представляет угрозу не только для Израиля, но и для американского военного персонала в регионе. Она добавила, что Вашингтон «всегда будет готов предпринять любые действия, необходимые для защиты американских сил и интересов от Ирана».

После иранской ракетной атаки на Израиль в конце вторника напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. Тель-Авив заявил, что Иран выпустил около 180 ракет в отместку за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Израиль пообещал ответить на атаку, вызвав опасения у своих союзников относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Через несколько часов после нападения премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: «Сегодня ночью Иран совершил большую ошибку — и он за это заплатит». Источники газеты Wall Street Journal (WSJ) допускают, что Израиль может ударить по ядерным или нефтяным объектам Ирана, что потенциально приведет к еще большей эскалации и прямому конфликту между Тель-Авивом и Тегераном.