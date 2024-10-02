Премьер-министр Италии Джорджия Мелони проведет в среду встречу с лидерами стран «Большой семерки», чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке, сообщила ее канцелярия.

«Италия будет продолжать стремиться к дипломатическому решению, в том числе в качестве председателя G7. Я созвала встречу на уровне лидеров сегодня во второй половине дня», — цитирует Мелони заявление своего кабинета.

Италия по ротации председательствует в группе G7, куда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

Мелони сообщила министрам о «глубокой обеспокоенности» последними событиями, включая ракетную атаку Ирана на Израиль и нестабильность в Ливане, говорится в сообщении ее офиса.

«Целью является стабилизация израильско-ливанской границы путем полного выполнения резолюции 1701», — цитирует Мелони, ссылаясь на резолюцию ООН, которая остановила войну между Израилем и «Хезболлой» в южном Ливане в 2006 году.

«В этих рамках Италия призвала Совбез ООН рассмотреть возможность укрепления мандата миссии ВСООНЛ для обеспечения безопасности израильско-ливанской границы», — сказала она.

Италия является одним из основных спонсоров миротворческих сил ООН в Ливане. В среду итальянские СМИ сообщили, что правительство страны рассматривает возможность вывода своих сил из этого района, учитывая недавнее насилие на границе.