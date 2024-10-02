Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что «признает себя виновным в журналистике», впервые выступив во вторник на публике после освобождения из тюрьмы строгого режима в Великобритании.

Ассанж выразил обеспокоенность перед представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы по правам человека и заявил об усилении цензуры и актов мести после его ареста за одну из крупнейших утечек секретной информации в истории США.

«В конце концов я выбрал свободу вместо недостижимого правосудия после того, как меня много лет держали под стражей и приговорили к 175 годам лишения свободы без предоставления каких-либо действенных средств правовой защиты», — сказал он.

В июне Ассанж признал себя виновным в нарушении Закона о шпионаже в рамках сделки с американскими властями. В противном случае ему грозило пожизненное заключение.

Вынужденное признание вины противоречит его многолетним утверждениям о том, что он действовал как журналист, когда публиковал документы правительства США по Ираку и Афганистану, свидетельствующие о военных преступления американских военных и спецслужб.

Во вторник Ассанж заявил, что его целью при создании WikiLeaks было призвать власть к ответу, чтобы «через понимание мы могли добиться чего-то лучшего».

По его словам, в рамках сделки о признании вины США настаивают на том, чтобы Ассанж не мог подать иск в Европейский суд по правам человека или сделать соответствующий запрос через Закон о свободе информации.

«Трудно не провести границу между преследованием меня правительством США, переходом Рубикона через глобальное криминализирование журналистики и той заморозкой свободы слова, которое существует сейчас», — заявил Ассанж.

Он добавил, что еще «не полностью готов» обсуждать то, что ему пришлось пережить за 14 лет заключения, в том числе поведать о том, как его товарищи по заключению подвергались пренебрежению и были убиты.

«Опыт изоляции в течение многих лет в маленькой камере трудно передать, — сказал журналист. — Это лишает человека чувства собственного достоинства, ввергая на уровень базового существования».