Президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает удары по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку против Израиля. Американский президент подчеркнул необходимость пропорционального ответа.

«Мы обсудим с израильтянами, что они собираются делать, но все семеро из нас [стран G7] согласны, что у них есть право на ответ, но они должны ответить пропорционально», — заявил он.

Иран выпустил более 180 баллистических ракет по Израилю во вторник, Байден ранее охарактеризовал атаку Ирана как «неэффективную». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран заплатит за эту атаку.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе на любые дальнейшие действия Израиля. При этом он указал, что Иран «не стремится к войне». Об этом он сообщил из Катара.

«Если сионистский режим [Израиль] не прекратит свои преступления, он столкнется с более жесткой реакцией», — заявил президент Ирана.

По словам главы Ирана, израильская сторона стремится распространить кризис в регионе, однако Иран против такого сценария. Кроме того, иранский лидер обратился к Соединенным Штатам и европейским странам с призывом сдержать действия Израиля в этом направлении.

Пезешкиан также раскритиковал Израиль за убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы» и заверил, что Иран также «хочет безопасности и мира».

«Израиль убил нашего гостя [Ханию] в Тегеране. Нам сказали, что если мы подождем, то мы сможем установить мир [в секторе Газа]. <...> Мы ждали ради мира, но Израиль стал более настойчивым, и нам пришлось ответить», — заявил он. Напомним, Исмаил Хания был убит при взрыве 31 июля в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию Пезешкиана.

Эмир Катара заявил о продолжении посреднических усилий по прекращению войны в Газе. Тем временем Иран стремится заручиться поддержкой азиатских стран на предстоящем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии в Дохе.

Ранее Израиль опроверг заявления Ирана о значительном ущербе в результате ракетной атаки, сообщив лишь о двух раненых мирных жителях.