Российские войска в ночь на 3 октября запустили дроны по Киеву. Атака длилась более пяти часов. Глава Киевской городской администрации Сергей Попко сообщил, что силы ПВО смогли сбить все дроны, направленные на столицу.

По его словам, около полутора десятков ударных беспилотников были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве над Киевом. Обломки дронов упали в Деснянском районе, но разрушений и пожаров не было, жертв также не зафиксировано.

«Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако ни один из российских дронов своей цели не достиг», – написал он в телеграм-канале.

Накануне вечером российские военные нанесли удары по Харькову. Использовались корректируемые авиационные бомбы, что привело к ранениям 12 человек, среди которых трехлетняя девочка.

По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, удар повредил пятиэтажное здание в районе Салтовка. Возник пожар между третьим и четвертым этажом. Под завалами могут находиться люди.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.