Турция отметила 15-летие создания Организации тюркских государств (ОТГ) и День сотрудничества тюркских государств, подтвердив свое намерение укреплять связи между тюрскскими странами.

«Сегодня мы отмечаем 15-летие со дня создания Организации тюркских государств и День сотрудничества тюркских государств», — говорится в заявлении МИД. Ведомство также отметило «сильную волю тюркского мира к сотрудничеству, основанному на общем языке, истории и культурных ценностях».

В сообщении подчеркивается, что «ОТГ стремится служить миру и процветанию в своем регионе и за его пределами». Турция намерена продолжать работу по продвижению принципа «единства в языке, идеях и работе» среди тюркских государств.

Организация тюркских государств была основана 3 октября 2009 года в азербайджанском Нахчыване как Совет сотрудничества тюркоязычных государств. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле организация была переименована в ОТГ.

В настоящее время членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра.