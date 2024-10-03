Новый генсек НАТО Марк Рютте в четверг обратился к западным странам, которые отказались предоставить Украине право использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным объектам в глубине России.

«Украина, безусловно, имеет право на самооборону, и международное право здесь на стороне Украины», — заявил Рютте, посетивший Киев с необъявленным визитом на третий день после вступления в новую должность.

Право Украины на самооборону, по словам Рютте, «не заканчивается на границе».

«Но Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что нацеливание на российские истребители и ракеты до их применения против гражданской инфраструктуры Украины может помочь спасти жизни», — добавил генсек НАТО.

Украина уже давно призывает союзников дать разрешение на нанесение таких ударов. США, Германия и ряд европейских стран опасаются, что это может привести к эскалации конфликта.

Поддержка Киеву со стороны Рютте в этом вопросе происходит в преддверии важнейшей встречи на высшем уровне 12 октября, которую возглавит президент США Джо Байден в составе всех других поддерживающих Украину лидеров в так называемом «формате Рамштайна».

На Вашингтон оказывают давление, чтобы снять такие ограничения перед сложной для Украины зимой, когда большая часть энергетической инфраструктуры может подвергнуться ударам со стороны РФ.

«Если какая-то страна и перешла «красные линии», это точно не Украина. Это Россия, развязавшая эту войну», — сказал Рютте.

Зеленский сказал, что некоторые страны НАТО «затягивают процесс», но не стал называть поименно. Он также призвал союзников помочь сбивать ударные БПЛА.

«Лучший способ не забыть об Украине — это предоставить оружие, предоставить соответствующие разрешения. И помочь сбить — как те же самые иранские ракеты и беспилотники — сбить их, как их сбивают в небе Израиля», — сказал Зеленский.