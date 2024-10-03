3 октября 2024 года под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Совета национальной безопасности Турции. На встрече были обсуждены несколько важных тем, касающихся безопасности страны, о чем сообщает Управление коммуникаций Администрации президента.

Первое, на что было обращено внимание, — это продолжающиеся операции против террористов, таких как PKK, FETÖ и ДАЕШ. Сообщается, что эти действия по укреплению безопасности проводятся как внутри страны, так и за ее пределами.

Также был поднят вопрос о Сирии. Турция заявила, что продолжит бороться с террористическими группировками на сирийской территории и не допустит действий, которые могут угрожать ее интересам и благополучию сирийского народа. Участники встречи также оценили, как лучше всего содействовать мирному урегулированию многолетнего конфликта.

Обсуждалось и сотрудничество с Ираком в борьбе против террористов. Было подчеркнуто, что Турция продолжит поддерживать меры, направленные на безопасность и процветание иракского народа.

Еще одной важной темой стала ситуация в Палестине. Турция вновь выразила поддержку палестинскому народу и призвала мировое сообщество активнее работать над прекращением конфликта. Особо было подчеркнуто, что агрессия Израиля угрожает не только палестинцам, но и миру на всем Ближнем Востоке. Турция также выразила поддержку Ливану.

Наконец, обсуждалась ситуация в Средиземном и Эгейском морях. Турция подтвердила, что продолжит действовать на благо стабильности и мира в этих регионах и призвала все стороны к разумному и взвешенному подходу.