Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе двухдневного визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами, сообщили в четверг в его ведомстве.

В заявлении СВР говорится, что Нарышкин посетил Баку 2-3 октября и обсудил с Алиевым вопросы, касающиеся текущей международной ситуации и диалога между спецслужбами России и Азербайджана.

На встрече также были рассмотрены приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу, говорится в сообщении.

В ходе встречи Нарышкина с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, говорится в сообщении, состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

Особое внимание было уделено усилиям по выявлению «враждебных устремлений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших государствах».

«В ходе встречи <…> было подчеркнуто, что в складывающейся обстановке одной из главных задач разведки и контрразведки являются своевременное выявление и пресечение организуемых за рубежом подрывных акций антироссийской и антиазербайджанской направленности», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что обе стороны подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий по противодействию деятельности иностранных разведок, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России и Азербайджане.

«Отмечена необходимость наращивания совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории России и Азербайджана», — продолжается в заявлении ведомства.

«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу в адрес российского дипломата со стороны американцев», — цитирует выступление Нарышкина в Баку агентство РИА.