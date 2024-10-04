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Байден благословил удар по иранской нефти
Президент США заявил, что его администрация обсуждает с Израилем атаки по нефтяным объектам Ирана — этот комментарий вызвал хаос на всех мировых рынках нефти
Байден благословил удар по иранской нефти
фото: Reuters / Reuters
4 октября 2024 г.

Президент США Джо Байден неожиданно заявил, что его администрация «обсуждает» с Израилем возможную атаку по иранской нефтяной инфраструктуре. Это должно стать ответом на ракетную атаку Ирана 1 октября.

Хотя Байден не уточнил, ведутся ли эти обсуждения с израильскими официальными лицами или это внутренние разговоры, его комментарий вызвал панику на мировых рынках нефти и резкий рост цен на сырье, что только усугубило напряженность на Ближнем Востоке.

Журналисты спросили Байдена о возможности израильского удара по иранским нефтяным объектам. В ответ глава Белого дома заявил: «Мы это обсуждаем. Я думаю, что это было бы немного… в любом случае», — оборвав президент фразу на полуслове, но ее основной посыл был ясен: США готовы закрыть глаза на удары по иранской «‎нефтянке»‎.

Через несколько минут после этой ремарки цены на нефть достигли самого высокого уровня за месяц: стоимость нефти марки Brent подскочила на 5% до $77,65 за баррель.

Если цены на бензин в США вырастут из-за возможного израильского нападения на иранскую нефтяную промышленность, это может негативно сказаться на предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

Иран предупредил Вашингтон, что крупномасштабный израильский удар приведет к ответным атакам на израильскую инфраструктуру. Тегеран также предупредил, что любая другая страна, которая окажет помощь Израилю в атаке, также станет целью для Ирана.

В заявлении, опубликованном представительством Ирана при ООН в Нью-Йорке, говорится: «Если какая-либо страна окажет помощь агрессору, она также будет считаться соучастником и законной целью». Это явный посыл США и странам региона, которые потенциально могут выступить на стороне Израиля.

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