Великобритания намерена вернуть острова Чагос Маврикийскому Союзу — это знаменует значительный сдвиг в многолетнем споре о последней африканской колонии Британии. Решение стало результатом многолетних переговоров и международного давления.

Еще в 2019 году Генассамблея и Международный суд ООН обязали Британию вернуть Чагос под власть Маврикия, рассматривая острова как оккупированную территорию. Во время голосования в Генассамблее только две страны выступили против — Британия и США. Все потому, что у обеих стран на архипелаге расположены крупные военные базы в Диего-Гарсии.

В 1960-1970х годах британцы насильно изгнали коренных жителей Чагоса из их домов ради расширения военной базы. В итоге на протяжении последних 60 лет на архипелаге жили только военные США и Британии — всего около 3 тыс. человек.

Хотя соглашение позволит чагосцам вернуть свои права, Диего-Гарсия — ключевая военная база для Великобритании и США — останется под контролем Британии. Это исключение, основанное на стратегиях холодной войны, стало горьким уколом для многих чагосцев, которые будут вынуждены жить с колониальным наследием.

Оливье Банкульт, председатель Группы беженцев Чагоса, приветствовал объявление о передаче островов под юрисдикцию Маврикия после десятилетий юридических баталий. Тем не менее, реакция среди чагосцев смешанная. Многие выражают недовольство по поводу своего отсутствия участия в переговорах, определяющих судьбу их родины. По их словам, они чувствуют пренебрежение как со стороны Великобритании, так и со стороны правительства Маврикия.

Совместное заявление двух стран направлено на устранение исторических ошибок, но критики утверждают, что сделка продолжает увековечивать колониальные несправедливости.

Human Rights Watch отмечает: без репараций изгнанным чагосцам и подтверждения прав на возвращение вопрос остается неразрешенным. Британия отвергает любые разговоры о репарациях жителям островов, считая этот вопрос закрытым.