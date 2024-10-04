The New York Times направила запрос в штаб Дональда Трампа с просьбой предоставить данные о его последнем медицинском обследовании, но так и не получила ответа. Помимо этого, другие запросы о состоянии здоровья политика остались без внимания, отмечает издание.

NYT напоминает, что у Трампа были проблемы с повышенным холестерином, которые он пытался контролировать с помощью статинов. При этом во время его президентского осмотра артериальное давление и состояние сердца не вызывали беспокойства.

Однако позже его вес превысил 243 фунта (около 110 кг), что дало основание говорить об ожирении. В то же время в протоколе, поданном его помощниками в тюрьму округа Фултон в 2023 году, его вес был указан в 215 фунтов, хотя реальное взвешивание не проводилось.

Трамп, как напоминает NYT, не страдает диабетом, не курит и не пьет, что снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Он также переболел коронавирусом, но подробности о его состоянии во время болезни оставались ограниченными.

NYT также напоминает о том, что отец Трампа страдал болезнью Альцгеймера, а сам политик утверждает, что регулярно проходил когнитивные тесты, однако их результаты никогда не были опубликованы. Газета обращает внимание на его частые оговорки во время выступлений, что вызывает вопросы о его когнитивном здоровье, особенно в свете его возраста — 78 лет.

Газета отмечает, что данные о здоровье его соперницы Камалы Харрис также остаются закрытыми. Врач Белого дома доктор Джеффри Кульман подчеркнул, что и Трамп, и Харрис, как кандидаты, обязаны проходить углубленные нейрокогнитивные обследования.

Трамп, если выиграет выборы, станет старейшим президентом США, завершив свой второй срок в возрасте более 82 лет.