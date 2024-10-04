Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил применить ядерное оружие против Южной Кореи в случае провокаций со стороны соседа. Это предупреждение прозвучало после того, как южнокорейский президент Юн Сук Ель заявил, что любое ядерное нападение со стороны Севера приведет к падению режима.

Во время недавнего визита на военную базу Ким заявил, что, если Южная Корея осмелится нарушить суверенитет Севера, Пхеньян «без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие».

«Если такая ситуация возникнет, существование Сеула и Республики Корея станет невозможным», — подчеркнул северокорейский лидер.

Подобная риторика не нова: стороны и ранее доходили до ядерных угроз и приводили свои силы в состояние повышенной боеготовности. Однако нынешняя эскалация отличается уровнем угроз и желанием Пхеньяна продемонстрировать свой ядерный арсенал.

Так, на прошлой неделе северокорейское новостное агентство ЦТАК опубликовало фотографии Кима во время посещения завода по обогащению урана. Издание уточняет, что предприятие способно производить ядерные материалы военного назначения. Впрочем, других подтверждений о наличии у Северной Кореи достаточных мощностей для производства ядерного оружия, нет.

Этот обмен угрозами отмечает значительное обострение вражды между двумя странами, особенно на фоне того, что Северная Корея, по-видимому, усиливает производство ядерного оружия и укрепляет связи с Россией.

Сеул тоже наращивает свои военные возможности: президент страны продемонстрировал самые современные баллистические ракеты Южной Кореи на параде по случаю Дня вооруженных сил. Ракеты показательно были направлены в сторону Северной Кореи.

С тех пор как Корейская война закончилась в 1953 году без мирного договора, две Кореи остаются технически в состоянии войны. В начале этого года Ким объявил Южную Корею «главным врагом», отказываясь от надежд на мирное воссоединение.