Высокопоставленная делегация ХАМАС встретилась с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в столице Катара Дохе и обсудила войну Израиля с осажденным сектором Газа и связанные с ней события.

В заявлении, опубликованном ХАМАС, говорится, что делегацию возглавлял председатель cовета-шуры ХАМАС Мухаммад Дарвиш, а также другие высокопоставленные лидеры, включая Халеда Мешаля, Халиля Аль-Хайю, Хуссама Бадрана и Мухаммада Насра. В состав иранской делегации вошли глава МИД Аббас Арагчи и посол в Дохе Али Салех Абади.

Согласно заявлению, стороны обсудили общие политические и полевые события, связанные с палестинским вопросом, особенно продолжающуюся агрессию Израиля в секторе Газа, которая распространилась на Ливан. Делегация ХАМАС подчеркнула стратегические отношения с Ираном и «осью сопротивления», высоко оценив поддержку, оказываемую палестинскому народу в его постоянной борьбе с израильскими захватчиками.

Делегация также выразила свои искренние соболезнования в связи с убийством Израилем генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы и нескольких лидеров партии. В свою очередь, президент Пезешкиан сказал, что мученическая смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании была одним из самых болезненных событий в его жизни.

«Мученик Хания был гостем, участвовавшим в моей церемонии принесения присяги, но спустя несколько часов я услышал новость о его вероломном убийстве, что было очень болезненно для меня», — сказал он.

Он подчеркнул, что преступления, совершаемые Израилем в Газе и Ливане, «пронзают сердце каждого человека», добавив, что «эта боль еще сильнее для тех из нас, кто считает угнетенный палестинский народ своими братьями по вере». Пезешкиан подверг резкой критике позорное поведение США и западных стран, поддерживающих Израиль под видом демократии и защиты прав человека.